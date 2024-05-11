Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Армия рф пытается спасать подбитую в боях технику на Харьковщине. Фото:

Враг пытается спасать подбитую в боях технику в Харьковской области

11 мая 2024, 16:49
999

Наступ російської армії на Харківщину призвів до серйозних військових втрат ворога.


.

Лише оператори FPV-дронів Національної гвардії у суботу, 11 травня, знищили кілька російських цілей — спопелили один УАЗ «буханку», одну БРЕМ та дві одиниці автомобільної техніки противника. Окремі штурмові групи НГУ працюють по російській піхоті. Про це командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив у Telegram.

Він зазначив, що російська БРЕМ (броньована ремонтно-евакуаційна машина) була помічена, бо росіяни на деяких ділянках намагаються врятувати свою пошкоджену техніку. Півненко наголосив, що НГУ знищуватиме й бронетехніку й «бремки», які вирушатимуть її витягувати.

Нагадаємо, в НГУ напередодні заявили, що в ході прориву на одній із ділянок на Харківщині ворог втратив чотири бойові машини піхоти та одну вантажівку «Урал». Цю техніку знищили ще на підході під час спроби штурму кордону.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров