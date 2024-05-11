Армия рф пытается спасать подбитую в боях технику на Харьковщине. Фото:

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Наступ російської армії на Харківщину призвів до серйозних військових втрат ворога.

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Лише оператори FPV-дронів Національної гвардії у суботу, 11 травня, знищили кілька російських цілей — спопелили один УАЗ «буханку», одну БРЕМ та дві одиниці автомобільної техніки противника. Окремі штурмові групи НГУ працюють по російській піхоті. Про це командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив у Telegram.

Він зазначив, що російська БРЕМ (броньована ремонтно-евакуаційна машина) була помічена, бо росіяни на деяких ділянках намагаються врятувати свою пошкоджену техніку. Півненко наголосив, що НГУ знищуватиме й бронетехніку й «бремки», які вирушатимуть її витягувати.

Нагадаємо, в НГУ напередодні заявили, що в ході прориву на одній із ділянок на Харківщині ворог втратив чотири бойові машини піхоти та одну вантажівку «Урал». Цю техніку знищили ще на підході під час спроби штурму кордону.