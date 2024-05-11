Российский штурмовик Су-25 сбили в Донецкой области. Фото:

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Російський штурмовик Су-25 збили у Донецькій області.

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Ворожого «Грача» приземлили на Авдіївському напрямку. Відпрацювали по літаку зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Про це 11 травня повідомляється на Facebook-сторінці бригади.

Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Су-25 «Грач» — це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди.

Нагадаємо, рівно тиждень тому, 4 травня, президент Володимир Зеленський повідомляв, що військові зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.