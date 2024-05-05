Повітряні сили розповіли про збиття Су-25 над Донеччиною

Українські захисники 4 травня збили російський штурмовик Су-25 над Донеччиною. Зробили це бійці 110 окремої механізованої бригади.

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Речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону «Єдині новини» уточнив, що зазвичай керовані авіабомби на лінії фронту скидає Су-34, а винищувач Су-35 — його прикриває.

Штурмовик Су-25, який вдалося збити українським захисникам, виконує ж бойові завдання. Він обстрілює позиції українських військових різними типами ракет.

На це дуже сильно впливає й особистий фактор пілота. Якщо він себе відчув таким безстрашним, зробив декілька вильотів і тоді його не дістали, то це не означає, що його не дістануть завтра або післязавтра. Найімовірніше, він вирішив, що зможе виконати певний проліт, але був вміло впольований нашими воїнами, — повідомив Євлаш.