Дроны атаковали Волгоградский НПЗ в рф. Фото:

https://racurs.ua/n195239-volgogradskiy-npz-v-rf-gorel-posle-ataki-dronov-video.html

Ракурс

Нафтопереробні заводи росії продовжують виходити з ладу після атак БпЛА.

.

Зокрема, у ніч проти 12 травня в Волгограді горів нафтопереробний завод. Диктатура заявила про атаку «українських» безпілотників. Пожежу нібито вже загасили, а постраждалих традиційно «немає". Таку заяву зробив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

За інформацією російських Telegram-каналів, атака дронів сталася близько 2.30. В одному з районів Волгограда прогриміли кілька гучних вибухів, місцеві мешканці перед цим чули звук, який характерний польоту безпілотника.

Пропаганда стверджує, що російські станції РЕБ начебто вивели з ладу українські дрони. Однак вони все одно чомусь впали на території НПЗ та спричинили пожежу.

Російське Міноборони стверджує, що вночі 12 травня над територією Волгоградської області ППО збила один безпілотник. Ще три начебто знищили над Брянською областю, а два — над Липецькою.

Нагадаємо, у ніч на 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України вдарили по нафтопереробному заводу корпорації «Лукойл» у Волгоградській області. Були уражені установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6, кабель керування повітряними холодильниками й димова труба печі П-1.