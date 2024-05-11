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Дрони ГУР вдарили по НПЗ «Лукойла». Фото:
Дрони ГУР вдарили по НПЗ «Лукойла» у Волгоградській області рф — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n195224-drony-gur-vdaryly-po-npz-lukoyla-u-volgogradskiy-oblasti-rf-zmi.htmlРакурс
Нафтопереробний завод корпорації «Лукойл» у Волгоградській області рф був атакований.
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У ніч на 11 травня по підприємству вдарили безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України. Було уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на джерела у спецслужбах.
В ніч на 11 травня в росії знову «гуркотіло». О 3.45 на Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ «Лукойл- Волгограднєфтєпереробка», завітали БпЛА ГУР, — розповів представник розвідки.
Також відомо, що пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено сім холодильників. Була уражена й димова труба печі П-1.
Нагадаємо, пізно ввечері 10 травня в Луганській області у тимчасово окупованих Ровеньках пізно ввечері після вибухів загорілася нафтобаза. Загарбники заявили, що по нафтобазі було завдано ракетного удару. Нібито були загиблі та поранені.
Джерело: «Суспільне»