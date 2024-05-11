Дроны ГУР ударили по НПЗ «Лукойла». Фото:

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Нафтопереробний завод корпорації «Лукойл» у Волгоградській області рф був атакований.

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У ніч на 11 травня по підприємству вдарили безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України. Було уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на джерела у спецслужбах.

В ніч на 11 травня в росії знову «гуркотіло». О 3.45 на Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ «Лукойл- Волгограднєфтєпереробка», завітали БпЛА ГУР, — розповів представник розвідки.

Також відомо, що пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено сім холодильників. Була уражена й димова труба печі П-1.

Нагадаємо, пізно ввечері 10 травня в Луганській області у тимчасово окупованих Ровеньках пізно ввечері після вибухів загорілася нафтобаза. Загарбники заявили, що по нафтобазі було завдано ракетного удару. Нібито були загиблі та поранені.

Джерело: «Суспільне»