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Мощное видео ко Дню матери опубликовал Зеленский. Фото:

«Привет родная» — мощное видео ко Дню матери опубликовал Зеленский

12 мая 2024, 11:21
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День матері в Україні відзначають сьогодні, 12 травня.


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Потужне відео до цього свята з’явилося в мережі. На кадрах показано, як військовополонені телефонують своїм матерям, як зустрічаються з ним під час відпустки. У відео можна побачити й жінок-військовослужбовців. Відповідне відео президент Володимир Зеленський опублікував у Facebook.

Всі мами різні — і у кожної свої випробування. Щоночі мами хвилюються і моляться за своїх дітей, чекають дзвінка чи хоч пару слів у повідомленні, аби почути: «Мамо, я живий, я живий», — йдеться у відео.

Глава держави наголосив, що 12 травня — особливий для всіх українців день, бо сьогодні ми віддаємо шану найдорожчій людині у нашому житті.

Нагадаємо, 9 травня танкісти ЗСУ опублікували ролик, в якому «привітали» російського диктатора володимира путіна з так званим Днем перемоги. На кадрах вони показали, що чекає загарбників в Україні, а саме — повне знищення.

Источник: Ракурс


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