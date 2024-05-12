Потужне відео до Дня матері опублікував Зеленський. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195242-pryvit-ridnenka-potujne-video-do-dnya-materi-opublikuvav-zelenskyy.html

Ракурс

День матері в Україні відзначають сьогодні, 12 травня.

.

Потужне відео до цього свята з’явилося в мережі. На кадрах показано, як військовополонені телефонують своїм матерям, як зустрічаються з ним під час відпустки. У відео можна побачити й жінок-військовослужбовців. Відповідне відео президент Володимир Зеленський опублікував у Facebook.

Всі мами різні — і у кожної свої випробування. Щоночі мами хвилюються і моляться за своїх дітей, чекають дзвінка чи хоч пару слів у повідомленні, аби почути: «Мамо, я живий, я живий», — йдеться у відео.

Глава держави наголосив, що 12 травня — особливий для всіх українців день, бо сьогодні ми віддаємо шану найдорожчій людині у нашому житті.

Нагадаємо, 9 травня танкісти ЗСУ опублікували ролик, в якому «привітали» російського диктатора володимира путіна з так званим Днем перемоги. На кадрах вони показали, що чекає загарбників в Україні, а саме — повне знищення.