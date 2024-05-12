В ГУР знали график наступления россии на севере Харьковщины

https://racurs.ua/n195255-v-gur-znali-grafik-nastupleniya-rossii-na-severe-harkovschiny.html

Ракурс

У Головному управлінні розвідки (ГУР) знали графік наступу рф на півночі Харківщини.

.

Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було проінформовано Головним управлінням розвідки, як і належить, всі необхідні інстанції, керівництво і командування, — заявив в ефірі телемарафону речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Юсов повідомив, що разом із Силами оборони на Харківському напрямку воюють спецпідрозділи ГУР.

Він також заявив, що ворог на цьому напрямку несе великі втрати та закликав окупантів здаватися в полон. За словами Юсова, на Харківському напрямку окупанти залучили бійців Московського та Ленінградського військових округів.

Представник ГУР також повідомив, що «прийнято рішення швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених в Україні».

рф уже «прозвітувала» про захоплення кількох сіл на півночі Харківщини. Тим часом українська сторона каже, що ворога локалізували в «сірій зоні». Утім, з населених пунктів поблизу почали евакуйовувати людей.

Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що зараз тривають бої у прикордонних з РФ районах. Назвав обстановку складною.

Тим часом командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський обурився відсутністю фортифікацій на кордоні.