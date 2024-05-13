Российские захватчики потеряли уже более 484 тыс. человек, фото: World Politics and Culture

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Російська загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 484 тис. 30 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 740 осіб. Про це сьогодні, 13 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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