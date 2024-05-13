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Российские захватчики потеряли уже более 484 тыс. человек, фото: World Politics and Culture
Российская армия за сутки потеряла 1740 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n195268-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1740-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російська загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 484 тис. 30 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 740 осіб. Про це сьогодні, 13 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 485 танків;
- 14 тис. 417 бойових броньованих машин;
- 12 тис. 487 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 70 одиниць РСЗВ;
- 797 одиниць засобів ППО;
- 350 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 9 тич. 936 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 197 крилатих ракет;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 16 тис. 878 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 48 одиниць спеціальної техніки.