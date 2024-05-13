Російські загарбники втратили вже понад 484 тис. осіб, фото: World Politics and Culture

https://racurs.ua/ua/n195268-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1740-osib-infografika.html

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Російська загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 484 тис. 30 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 740 осіб. Про це сьогодні, 13 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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