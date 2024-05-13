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Ракурс
Російські загарбники втратили вже понад 484 тис. осіб, фото: World Politics and Culture

Російська армія за добу втратила 1740 осіб (ІНФОГРАФІКА)

13 тра 2024, 08:59
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Російська загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 484 тис. 30 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 740 осіб. Про це сьогодні, 13 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 485 танків;
  • 14 тис. 417 бойових броньованих машин;
  • 12 тис. 487 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 70 одиниць РСЗВ;
  • 797 одиниць засобів ППО;
  • 350 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 9 тич. 936 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 197 крилатих ракет;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 16 тис. 878 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 48 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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