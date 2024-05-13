Уничтожение нефтебаз лишило рашистов стратегических запасов горючего, скриншот видео

https://racurs.ua/n195273-na-luganschine-okkupanty-poteryali-strategicheskie-zapasy-goruchego-ova.html

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У так званій «лнр» після втрати кількох нафтобаз стала ще більш напруженою ситуація з доставленням пального.

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Про це сьогодні, 13 травня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках окупанти лишилися можливості накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці.