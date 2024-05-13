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Ракурс
Знищення нафтобаз позбавило рашистів стратегічних запасів пального, скріншот відео

На Луганщині окупанти втратили стратегічні запаси пального — ОВА

13 тра 2024, 11:39
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У так званій «лнр» після втрати кількох нафтобаз стала ще більш напруженою ситуація з доставленням пального.


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Про це сьогодні, 13 травня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках окупанти лишилися можливості накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці.

Тепер нестачу відчутно ще більше. Звісно, що поставки пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, але вони не відповідають поточним потребам. Й стратегічного запасу вже немає, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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