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Знищення нафтобаз позбавило рашистів стратегічних запасів пального, скріншот відео
На Луганщині окупанти втратили стратегічні запаси пального — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n195273-na-luganschyni-okupanty-vtratyly-strategichni-zapasy-palnogo-ova.htmlРакурс
У так званій «лнр» після втрати кількох нафтобаз стала ще більш напруженою ситуація з доставленням пального.
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Про це сьогодні, 13 травня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Зазначається, що після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках окупанти лишилися можливості накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці.
Тепер нестачу відчутно ще більше. Звісно, що поставки пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, але вони не відповідають поточним потребам. Й стратегічного запасу вже немає, — вказано в повідомленні.