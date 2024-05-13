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Украина вынуждена импортировать электроэнергию, фото:

Рекордный объем импорта электроэнергии ожидается 13 мая — Укрэнерго

13 мая 2024, 12:39
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В Україні протягом більшої частини доби зберігається дефіцит електроенергії.


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Сьогодні, 13 травня, запланований рекордний обсяг імпорту з п’яти країн Європи. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що сьогодні станом на 9.10 споживання зросло на 6,7% у порівнянні з тим же часом в попередній робочий день — п’ятницю 10 травня.

В енергосистемі більшу частину доби зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Причина — масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки, — наголошують у компанії.

У цій ситуації очікується, що у період з 17.00 до 24.00 будуть застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Обмеження споживання — це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях, — наголошують в «Укренерго».

Тож українців закликають споживати електроенергію ощадливо, особливо у період з 17.00 до 24.00.

Источник: Ракурс


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