Российские авиабомбы упали на Белгородщину

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Російські бомбардувальники укотре скинули авіаційні бомби на територію населеного пункту в Бєлгородській області.

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Про це повідомляє інформаційне агентство Astra.

Вночі, 12 травня, російська авіабомба впала на селище Разумне, що розташоване за 6 км від Бєлгорода. Нерозірваний боєприпас знайшли на автомобільній стоянці по вулиці Верескова.

За інформацією місцевих, пізніше, 13 травня, о 6.00 поряд із місцем першого влучання впала ще одна авіабомба.

Видання Astra розповідає, що за останні чотири дні на територію Бєлгородської області, окрім згаданих вище, впало ще п’ять авіаційних бомб ФАБ-250 та ФАБ-500. Загалом лише з березня цього року видання нарахувало 32 підтверджених скиди авіабомб на область.

Така кількість інцидентів пояснюється нештатними спрацюваннями модифікованих російських авіабомб, що оснащуються модулями польоту та корекції УМПК. Їх падіння саме на цю область пов’язане з великою кількістю вильотів тактичної авіації, чий маршрут пролягає через неї.

Російські авіабомби не раз падали і на саме місто Бєлгород, проте донедавна це не призводило до значних руйнувань чи людських жертв.

Однак днем раніше, 12 травня, за невідомих обставин у Бєлгороді пролунав потужний вибух, що «склав» один із під’їздів панельного будинку. На відео видно, що влучання невідомого боєприпасу відбулося з протилежного боку від російсько-українського кордону, що виключає причетність ЗСУ. Натомість одним із пояснень знищення цілого під’їзду могло стати чергове нештатне сходження російської авіабомби.