Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Советник Байдена анонсировал очередной пакет военной помощи Украине

Советник Байдена анонсировал очередной пакет военной помощи Украине

13 мая 2024, 22:47
999

США оголосять про новий пакет допомоги для України найближчими днями, повідомив радник з національної безпеки Сполучених Штатів Джейк Салліван.


.

Він додав, що частина з раніше обіцяного озброєння вже приїхала в Україну.

Радник Байдена зазначив, що США прагне прискорити темп надання необхідного озброєння Києву, оскільки попередня затримка із наданням допомоги «загнала Україну в глухий кут».

Нагадаємо, 10 травня США оголосили про надання пакета допомоги на суму 400 млн доларів. До нього, зокрема, увійшли додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot та NASAMS, бойові машини піхоти Bradley, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм та інше.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров