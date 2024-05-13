Радник Байдена анонсував черговий пакет військової допомоги Україні

https://racurs.ua/ua/n195301-radnyk-baydena-anonsuvav-chergovyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini.html

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США оголосять про новий пакет допомоги для України найближчими днями, повідомив радник з національної безпеки Сполучених Штатів Джейк Салліван.

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Він додав, що частина з раніше обіцяного озброєння вже приїхала в Україну.

Радник Байдена зазначив, що США прагне прискорити темп надання необхідного озброєння Києву, оскільки попередня затримка із наданням допомоги «загнала Україну в глухий кут».

Нагадаємо, 10 травня США оголосили про надання пакета допомоги на суму 400 млн доларів. До нього, зокрема, увійшли додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot та NASAMS, бойові машини піхоти Bradley, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм та інше.