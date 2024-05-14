Энтони Блинкен в Киеве. Фото:

https://racurs.ua/n195303-gossekretar-ssha-blinken-vnezapno-pribyl-v-kiev-foto.html

Ракурс

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прибув до Києва.

.

Неоголошений візит відбувся у вівторок вранці, 14 травня. Цей приїзд став першим візитом американського високопосадовця в Україну після ухвалення Вашингтоном пакету військової допомоги на 61 млрд дол. Метою візиту є демонстрація солідарності в контексті останніх пакетів військової допомоги для потреб ЗСУ. Про це пише Reuters.

Зазначається, що цей приїзд має продемонструвати солідарність США з Україною, армія якої намагається відбити наступ російських окупантів та масовані бомбардування на північно-східному кордоні з росією в Харківській області.

Один із представників делегації на умовах анонімності розповів, що Блінкен сподівається «послати сильний сигнал заспокоєння українцям, які, вочевидь, перебувають у дуже складному становищі».

Сам держсек також прокоментував прибуття до української столиці.

Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії, — написав посадовець у соцмережі Х.

Нагадаємо, у квітні Ентоні Блінкен заявляв, що припинення війни в Україні залежить від російського диктатора володимира путіна, який нібито заявляє про початок переговорів, проте не має намірів йти на будь-які поступки. Він підтвердив готовність США брати участь у переговорах, якщо росія продемонструє справжню готовність до діалогу.

Джерело: Reuters