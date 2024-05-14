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Ентоні Блінкен у Києві. Фото:
Держсекретар США Блінкен раптово прибув до Києва (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195303-derjsekretar-ssha-blinken-raptovo-prybuv-do-kyieva-foto.htmlРакурс
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прибув до Києва.
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Неоголошений візит відбувся у вівторок вранці, 14 травня. Цей приїзд став першим візитом американського високопосадовця в Україну після ухвалення Вашингтоном пакету військової допомоги на 61 млрд дол. Метою візиту є демонстрація солідарності в контексті останніх пакетів військової допомоги для потреб ЗСУ. Про це пише Reuters.
Зазначається, що цей приїзд має продемонструвати солідарність США з Україною, армія якої намагається відбити наступ російських окупантів та масовані бомбардування на північно-східному кордоні з росією в Харківській області.
Один із представників делегації на умовах анонімності розповів, що Блінкен сподівається «послати сильний сигнал заспокоєння українцям, які, вочевидь, перебувають у дуже складному становищі».
Сам держсек також прокоментував прибуття до української столиці.
Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії, — написав посадовець у соцмережі Х.
Нагадаємо, у квітні Ентоні Блінкен заявляв, що припинення війни в Україні залежить від російського диктатора володимира путіна, який нібито заявляє про початок переговорів, проте не має намірів йти на будь-які поступки. Він підтвердив готовність США брати участь у переговорах, якщо росія продемонструє справжню готовність до діалогу.
Джерело: Reuters