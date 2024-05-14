ВСУ произвели изменение позиций в районе Лукьянцев. Карта: DeepStatе

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Збройні сили України провели зміну позицій в районі Лук’янців Харківської області.

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Командування ухвалило таке рішення задля збереження життя захисників. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 14 травня повідомив у Facebook.

Зазначається, що на Харківському напрямку підрозділи Сил оборони зараз відбивають одну атаку противника на напрямку Шебекіно (рф) — Вовчанськ. Там ситуація контрольована.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що на північних околицях Вовчанська йдуть стрілецькі бої. Українські військові, за його словами, намагаються стабілізувати лінію фронту по всіх абсолютно напрямках, де агресор намагається просунутися.

Нагадаємо, у зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що на Харківському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 13 атак росіян. У Вовчанську тривають бойові дії, українські захисники зачищають міську забудову від ворогів.

Голова ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю газеті The New York Times заявив, що «атаки росіян на Харківщині триватимуть ще три-чотири дні, після чого очікується, що російські війська зроблять наступ у напрямку Сум». Ситуацію у Харківській області він назвав «критичною».