Дроны ГУР нанесли ряд ударов по оккупантам. Фото:

https://racurs.ua/n195313-drony-gur-nanesli-ryad-udarov-po-okkupantam-i-ih-tehnike-video.html

Ракурс

Українська розвідка не лише дізнається про плани ворога, але й боляче б'є загарбників.

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Зокрема, в Харківській області захисники провели серію успішних ударів по окупантах та їхній техніці. Плідно працюють на цьому напрямку fpv-дронів ГУР МО України. Про це Головне управління розвідки 14 травня повідомило у Telegram.

Зазначається, що військові виявили та спалили низку одиниць російської бронетехніки, зенітно-ракетний комплекс «Стрела 10м», гармату Д-30, ворожі засоби зв’язку та дороговартісний комплекс ведення розвідки «Муром-м».

Відповідне відео воєнна розвідка опублікувала в мережі.

Нагадаємо, український FPV-дрон накрив 21 окупанта в їхній схованці. Оператори БпЛА почекали, коли поступово така група збереться в одному з будинків українського села, а потім завдали прицільного удару.