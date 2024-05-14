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Ракурс
Дрони ГУР завдали низку ударів по окупантах. Фото:

Дрони ГУР завдали низку ударів по окупантах та їхній техніці (ВІДЕО)

14 тра 2024, 12:48
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Українська розвідка не лише дізнається про плани ворога, але й боляче б'є загарбників.


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Зокрема, в Харківській області захисники провели серію успішних ударів по окупантах та їхній техніці. Плідно працюють на цьому напрямку fpv-дронів ГУР МО України. Про це Головне управління розвідки 14 травня повідомило у Telegram.

Зазначається, що військові виявили та спалили низку одиниць російської бронетехніки, зенітно-ракетний комплекс «Стрела 10м», гармату Д-30, ворожі засоби зв’язку та дороговартісний комплекс ведення розвідки «Муром-м».

Відповідне відео воєнна розвідка опублікувала в мережі.

Нагадаємо, український FPV-дрон накрив 21 окупанта в їхній схованці. Оператори БпЛА почекали, коли поступово така група збереться в одному з будинків українського села, а потім завдали прицільного удару.

Джерело: Ракурс


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