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ЕС одобрил план Украины по получению 50 млрд евро помощи. Фото:

ЕС одобрил план Украины для получения 50 млрд евро помощи

14 мая 2024, 14:19
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Рада Євросоюзу 14 травня схвалила план України для отримання допомоги в розмірі 50 млрд євро.


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Таким чином, процедура для запуску прямої бюджетної підтримки в межах першого компоненту Ukraine Facility майже завершена. Найближчим часом Україна отримає 1,9 млрд євро безумовного фінансування. Очікується, що загалом фінансова допомога від ЄС у 2024 році сягне 16 млрд євро, із яких 3 млрд євро — гранти. Про це повідомляється на сайті Кабміну.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram наголосив, що це посилить фінансову стійкість України в умовах повномасштабної війни з росією.

Нагадаємо, в лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

Україна вже отримала 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні цього року за виконання п’яти індикаторів першого кварталу. У другому кварталі Києву необхідно виконати дев’ять індикаторів. Це дозволить перерахувати Україні ще 4,110 млрд євро.

Источник: Ракурс


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