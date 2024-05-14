Харьковскую область атаковала новая группировка из рф. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n195317-nastuplenie-na-harkovschinu-osuschestvila-novaya-gruppirovka-rf-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Атаку на Харківську область здійснило новостворене військове формування росії.

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Наступ на Харківщину та захоплення кількох населених пунктів здійснило нещодавно сформоване Північне угруповання Збройних сил рф. Місто Вовчанськ, яке розташоване біля кордону, майже напевно є безпосередньою метою країни-агресора і наразі є предметом битви між окупантами та ЗСУ. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у соціальній мережі Х.

Іноземна розвідка упевнена, що загарбницька армія, ймовірно, намагається відвернути українські ресурси від інших частин лінії фронту та поставити під загрозу Харків.

Малоймовірно, що рф накопичила достатню бойову міць, щоб взяти місто, не відволікаючи до цього району додаткові сили, — упевнені британці.

Раніше в соцмережах з’явилася інформація, що нібито на техніці сил вторгнення «Сєвєр» Збройних сил росії на Харьківському напрямку було помічено новий знак — ромб з хрестом.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю газеті The New York Times заявив, що «атаки росіян на Харківщині триватимуть ще три-чотири дні, після чого очікується, що російські війська зроблять наступ у напрямку Сум». Ситуацію у Харківській області він назвав «критичною».