Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195309-rf-gotuietsya-vidkryty-sche-odyn-napryamok-frontu-budanov.html

Ракурс

Країна-агресор росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова.

.

Сили оборони України зможуть зміцнити свої позиції та стабілізувати фронт на Харківщині упродовж трьох-чотирьох днів. Однак російські загарбники можуть вдарити ще з одного напрямку — піти на Сумську область. Про це голова Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, заявив інтерв’ю виданню The New York Times.

За його словами, що метою росіян на північному сході було посіяти паніку та смуту в регіоні. А завдання ЗСУ — стабілізувати лінію, а потім почати відкидати росіян через кордон.

Також Буданов зазначив, що в Харківській області ситуація наближається до критичної. Дії окупантів на Харківщині мають на меті розтягнути резерви українських сил і відволікти їх від участі в бойових діях в інших місцях.

Ситуація на межі. Щогодини ситуація наближається до критичної, — сказав очільник ГУР.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни вважають, що під час наступу на Харківщину, окупанти, ймовірно, планують створити 10-кілометрову «буферну зону» в прикордонні, яка одночасно наблизить загарбників до Харкова в радіусі досяжності ствольної артилерії.

Джерело: The New York Times