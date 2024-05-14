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Ракурс
Дрон атакував потяг з паливом у Волгоградській області рф. Фото: російські Telegram-канали

Дрон атакував потяг з паливом у Волгоградській області рф (ВІДЕО)

14 тра 2024, 10:19
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Вантажний потяг зійшов з рейок через атаку безпілотника у Волгоградській області росії.


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Інцидент трапився близько 1.00 14 травня в районі станції Котлубань. Попередньо відомо, поїзд зійшов з рейок «через втручання сторонніх осіб». Очевидці кажуть, що потяг був атакований дроном. Про це пише російське видання Baza.

Зазначається, що після атаки загорілися два вагони з паливом, а одна цистерна вибухнула. Після цього паливо розлилося й загорілася трава. Загалом з рейок зійшли дев’ять вагонів поїзда.

У російському Міністерстві з надзвичайних ситуацій заявили, що «постраждалих немає". Пожежу вдалося локалізувати, але повністю її загасити її ще не змогли.

Дрон атакував потяг з паливом у Волгоградській області рф. Фото: російські Telegram-канали

Дрон атакував потяг з паливом у Волгоградській області рф. Фото: російські Telegram-канали

Нагадаємо, у ніч на 12 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України вдарили по Волгоградському нафтопереробному заводу, нафтобазі «Калуганефтепродукт» у населеному пункті Людинове та Новолипецькому металургійному комбінаті.

Джерело: Baza

Джерело: Ракурс


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