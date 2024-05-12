ГУР вдарило по промислових об'єктах в трьох областях росії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195244-gur-vdarylo-po-promyslovyh-obiektah-v-troh-oblastyah-rosiyi.html

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Важливі промислові об'єкти були уражені на території країни-агресора росії у ніч на 12 травня.

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За успішною атакою стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Вдарили розвідники по Волгоградському НПЗ, нафтобазі «Калуганефтепродукт» у населеному пункті Людинове та Новолипецькому металургійному комбінаті. Про це повідомило видання «РБК-Україна» з посиланням на джерела в розвідці.

Зазначається, що ці російські об'єкти вже раніше були атаковані. Зокрема, металургійний комбінат у Новолипецьку раніше вже двічі був атакований дронами. Це один з найбільших подібних заводів Росії, вже «приймав» дрони у лютому та квітні цього року.

ЗМІ пишуть, що саме на цьому підприємстві вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.

Нагадаємо, у ніч на 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України вдарили по нафтопереробному заводу корпорації «Лукойл» у Волгоградській області.

Джерела: «РБК-Україна»