Рашисты разворачивают дополнительные морги на оккупированных территориях — ЦНСhttps://racurs.ua/n195321-rashisty-razvorachivaut-dopolnitelnye-morgi-na-okkupirovannyh-territoriyah-cns.htmlРакурс
Російські загарбники нарощують кількість моргів на тимчасово окупованих територіях у зв’язку з активними наступальними діями й зростанням втрат.
Про це сьогодні. 14 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що додаткові місця для зберігання тіл загиблих російських загарбників розгортають переважно на тимчасово окупованих територіях Луганщини, зокрема у приміщеннях які не передбачені для цього. При чому, туди звозять навіть тіла загиблих на півночі Харківщини, щоб не «травмувати» мешканців російського Бєлгорода.
Це є красномовним підсумком правління міжнародного злочинця владіміра путіна, коли рф експортує солдат в ніш країні й імпортує назад їх тіла в режимі нон-стоп, — наголошують у ЦНС і закликають українців допомогти «демобілізації» окупантів, повідомивши про місце їх розташування за посиланням.