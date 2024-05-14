На ТОТ окупанти збільшують кількість моргів, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n195321-rashysty-rozgortaut-dodatkovi-morgy-na-okupovanyh-terytoriyah-cns.html

Ракурс

Російські загарбники нарощують кількість моргів на тимчасово окупованих територіях у зв’язку з активними наступальними діями й зростанням втрат.

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Про це сьогодні. 14 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що додаткові місця для зберігання тіл загиблих російських загарбників розгортають переважно на тимчасово окупованих територіях Луганщини, зокрема у приміщеннях які не передбачені для цього. При чому, туди звозять навіть тіла загиблих на півночі Харківщини, щоб не «травмувати» мешканців російського Бєлгорода.