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Ракурс
На ТОТ окупанти збільшують кількість моргів, фото: «24 канал»

Рашисти розгортають додаткові морги на окупованих територіях — ЦНС

14 тра 2024, 17:05
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Російські загарбники нарощують кількість моргів на тимчасово окупованих територіях у зв’язку з активними наступальними діями й зростанням втрат.


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Про це сьогодні. 14 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що додаткові місця для зберігання тіл загиблих російських загарбників розгортають переважно на тимчасово окупованих територіях Луганщини, зокрема у приміщеннях які не передбачені для цього. При чому, туди звозять навіть тіла загиблих на півночі Харківщини, щоб не «травмувати» мешканців російського Бєлгорода.

Це є красномовним підсумком правління міжнародного злочинця владіміра путіна, коли рф експортує солдат в ніш країні й імпортує назад їх тіла в режимі нон-стоп, — наголошують у ЦНС і закликають українців допомогти «демобілізації» окупантів, повідомивши про місце їх розташування за посиланням.

Джерело: Ракурс


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