Последствия российских авиаударов по Харькову, фото: Олег Синегубов

https://racurs.ua/n195328-rashisty-nanesli-sem-aviaudarov-po-harkovu-20-postradavshih-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 14 травня, посеред дня завдали сім авіаударів по житловому сектору Харкова.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харківській обласній прокуратурі зазначають, що наразі відомо про 20 постраждалих, які зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Серед них:

шестеро чоловіків;

11 жінок;

троє дітей — двоє дівчат віком 12 і 8 років, а також 12-річний хлопчик.

За даними слідства, 14 травня близько 16.10 російські військові завдали удари з авіації по Шевченківському району Харкова:

росіяни рф били по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см);

один з авіаційних боєприпасів влучив у багатоповерхівку;

два інших влучання сталося у двір житлової цивільної забудови. Відбулось загоряння щонайменше 15 гаражів;

знищено чотири цивільні автівки, ще 13 автомобілів пошкоджено;

пошкоджено близько 20 багатоповерхових житлових будинків, заклад освіти;

вибито вікна на вході однієї зі станцій метро.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).