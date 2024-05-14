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Ракурс
Последствия российских авиаударов по Харькову, фото: Олег Синегубов

Рашисты нанесли семь авиаударов по Харькову — 20 пострадавших (ФОТО)

14 мая 2024, 20:41
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Російські загарбники сьогодні, 14 травня, посеред дня завдали сім авіаударів по житловому сектору Харкова.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харківській обласній прокуратурі зазначають, що наразі відомо про 20 постраждалих, які зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Серед них:

  • шестеро чоловіків;
  • 11 жінок;
  • троє дітей — двоє дівчат віком 12 і 8 років, а також 12-річний хлопчик.

За даними слідства, 14 травня близько 16.10 російські військові завдали удари з авіації по Шевченківському району Харкова:

  • росіяни рф били по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см);
  • один з авіаційних боєприпасів влучив у багатоповерхівку;
  • два інших влучання сталося у двір житлової цивільної забудови. Відбулось загоряння щонайменше 15 гаражів;
  • знищено чотири цивільні автівки, ще 13 автомобілів пошкоджено;
  • пошкоджено близько 20 багатоповерхових житлових будинків, заклад освіти;
  • вибито вікна на вході однієї зі станцій метро.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російських авіаударів по Харкову, фото: Олег Синєгубов

Источник: Ракурс


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