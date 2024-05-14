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Ракурс
Рашисты активно вывозят зерно из ВОТ, фото: Pixabay

Рашисты опустошают места хранения зерна на оккупированных территориях (ВИДЕО)

14 мая 2024, 21:02
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Російські загарбники напередодні цьогорічного врожаю активно вивозять наявне зерно із місць зберігання на тимчасово окупованих територіях.


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Відповідне відео сьогодні, 14 травня, у своєму Telegram-каналі опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

На відео, знятому з вікна однієї з маршруток Маріуполя, показано рух по місту вантажівок із зерном.

Це Нікопольський проспект — рух в бік Новоазовська та далі Ростову. Подивиться на кількість зерна, яку вивозять. Шалена, — зазначив Андрющенко. — Тобто окупанти напередодні цьогорічного врожаю спустошують місця зберігання. Дивно, що не морем.

Минулого року вони змушені були частину зерна тупо спалити прямо в зерносховищах, або швидко звільнити для нового врожаю. Тому, цього року почали заздалегідь. Цікаво. дуже цікаво, — додав він.

Источник: Ракурс


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