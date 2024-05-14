Рашисти активно вивозять зерно із ТОТ, фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n195329-rashysty-spustoshuut-miscya-zberigannya-zerna-na-okupovanyh-terytoriyah-video.html

Ракурс

Російські загарбники напередодні цьогорічного врожаю активно вивозять наявне зерно із місць зберігання на тимчасово окупованих територіях.

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Відповідне відео сьогодні, 14 травня, у своєму Telegram-каналі опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

На відео, знятому з вікна однієї з маршруток Маріуполя, показано рух по місту вантажівок із зерном.

Це Нікопольський проспект — рух в бік Новоазовська та далі Ростову. Подивиться на кількість зерна, яку вивозять. Шалена, — зазначив Андрющенко. — Тобто окупанти напередодні цьогорічного врожаю спустошують місця зберігання. Дивно, що не морем.