Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти активно вивозять зерно із ТОТ, фото: Pixabay

Рашисти спустошують місця зберігання зерна на окупованих територіях (ВІДЕО)

14 тра 2024, 21:02
999

Російські загарбники напередодні цьогорічного врожаю активно вивозять наявне зерно із місць зберігання на тимчасово окупованих територіях.


.

Відповідне відео сьогодні, 14 травня, у своєму Telegram-каналі опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

На відео, знятому з вікна однієї з маршруток Маріуполя, показано рух по місту вантажівок із зерном.

Це Нікопольський проспект — рух в бік Новоазовська та далі Ростову. Подивиться на кількість зерна, яку вивозять. Шалена, — зазначив Андрющенко. — Тобто окупанти напередодні цьогорічного врожаю спустошують місця зберігання. Дивно, що не морем.

Минулого року вони змушені були частину зерна тупо спалити прямо в зерносховищах, або швидко звільнити для нового врожаю. Тому, цього року почали заздалегідь. Цікаво. дуже цікаво, — додав він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів