Энтони Блинкен, фото: Rawpixel

https://racurs.ua/n195330-vstuplenie-budet-bystrym-kogda-vse-soglasyatsya-blinken-ob-ukraine-v-nato.html

Ракурс

НАТО підвищить свою роль у процесі інтеграції України в Північноатлантичний альянс, що в майбутньому призведе до її повноцінного вступу.

.

Про це під час виступу в Київському політехнічному інституті заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, котрий сьогодні, 14 травня, прибув із візитом до Києва, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Коли ми проведемо Вашингтонський саміт у липні, ми зробимо відчутні кроки для підвищення ролі НАТО у створенні стійких, боєздатних українських сил, підтримуючи поточні реформи, які інтегрують Україну в Альянс, — зазначив він.

Блінкен наголосив, що всі ці заходи дадуть змогу забезпечити вступ України до НАТО, а сам процес має бути швидким і гладким. Він додав, що для цього все одно потрібно буде відповідати умовам вступу, а самі країни-члени НАТО повинні будуть з ним погодитися.

Джерело: «РБК-Україна»