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Ракурс
Ентоні Блінкен, фото: Rawpixel

Вступ буде швидким, коли всі погодяться — Блінкен про Україну в НАТО

14 тра 2024, 21:39
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НАТО підвищить свою роль у процесі інтеграції України в Північноатлантичний альянс, що в майбутньому призведе до її повноцінного вступу.


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Про це під час виступу в Київському політехнічному інституті заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, котрий сьогодні, 14 травня, прибув із візитом до Києва, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Коли ми проведемо Вашингтонський саміт у липні, ми зробимо відчутні кроки для підвищення ролі НАТО у створенні стійких, боєздатних українських сил, підтримуючи поточні реформи, які інтегрують Україну в Альянс, — зазначив він.

Блінкен наголосив, що всі ці заходи дадуть змогу забезпечити вступ України до НАТО, а сам процес має бути швидким і гладким. Він додав, що для цього все одно потрібно буде відповідати умовам вступу, а самі країни-члени НАТО повинні будуть з ним погодитися.

Джерело: «РБК-Україна»

Джерело: Ракурс


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