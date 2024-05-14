Володимир Зеленський зустрівся з Ентоні Блінкеном. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195314-zelenskyy-rozpoviv-blinkenu-scho-potribno-dlya-zahystu-harkova.html

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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Під час зустрічі глава держави розповів, що для захисту Харкова і області необхідні два додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot. Він наголосив, що протиповітряна оборона — «це найбільший дефіцит для нас і найбільша проблема». Про це пише «Європейська правда».

Наразі ми дуже потребуємо двох Patriot для Харкова й області, оскільки люди там перебувають під атаками і вони дуже непокояться через це, — зазначив він.

Блінкен під час зустрічі з Зеленським розповів, що зараз Україна переживає «важкі часи». Він наголосив, що узгоджена у США допомога «зараз перебуває в дорозі», а деякі засоби для оборони ще будуть доставлені.

Американський держсек переконаний, що ця допомога матиме вирішальне значення для боротьби України проти російської агресії, що триває.

Також під час зустрічі було наголошено, що для України є важливою участь у Саміті миру Президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, 14 травня до Києва з неанонсованим візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Цей приїзд має продемонструвати солідарність США з Україною, армія якої намагається відбити наступ російських окупантів та масовані бомбардування на північно-східному кордоні з росією в Харківській області.

Джерело: «Європейська правда»