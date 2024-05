У Великій Британії представили перший з моменту коронації, котра відбулася у травні минулого року, офіційний портрет короля Чарльза III.

Про це сьогодні, 14 травня, повідомляє агентство Reuters.

Портрет художника Джонатана Єо зображує Чарльза на тлі яскравих червоних відтінків у формі військового підрозділу Уельської гвардії, полковником якої його призначили у 1975 році, з мечем у руці та метеликом над плечем.

Портрет, вперше представлений сьогодні у Букінгемському палаці, був замовлений у 2020 році, щоб у 2022 році відсвяткувати 50-річчя членства тоді ще принца Уельського у грантовій організації The Drapers' Company, повідомили у Букінгемському палаці.

