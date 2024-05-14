Офіційний портрет короля Чарльза III, фото: Jonathan Yeo

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Ракурс

У Великій Британії представили перший з моменту коронації, котра відбулася у травні минулого року, офіційний портрет короля Чарльза III.

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Про це сьогодні, 14 травня, повідомляє агентство Reuters.

Портрет художника Джонатана Єо зображує Чарльза на тлі яскравих червоних відтінків у формі військового підрозділу Уельської гвардії, полковником якої його призначили у 1975 році, з мечем у руці та метеликом над плечем.

Цей твір мистецтва відображає ключову трансформацію в житті Його Величності, знаменуючи історичний момент як перший офіційний портрет після його коронації, — зазначив на своїй Фейсбук сторінці 53-річний Єо, який раніше малював вже покійного батька Чарльза, принца Філіпа.

Портрет, вперше представлений сьогодні у Букінгемському палаці, був замовлений у 2020 році, щоб у 2022 році відсвяткувати 50-річчя членства тоді ще принца Уельського у грантовій організації The Drapers' Company, повідомили у Букінгемському палаці.

� The artist said of the experience of painting The King:



«When I started this project, His Majesty The King was still His Royal Highness The Prince of Wales, and much like the butterfly I’ve painted hovering over his shoulder, this portrait has evolved as the subject’s role in… pic.twitter.com/U289q8AlMh — The Royal Family (@RoyalFamily) May 14, 2024

BBC зазначає, що Йео почав писати портрет Чарльза III у червні 2021 року. Король, спираючись на меч, позував чотири рази, приблизно по годині, — востаннє у листопаді 2023 року.

За словами художника, цей портрет, «подібно до метелика, якого я намалював над його плечем», еволюціонував у міру того, як змінювалася роль Чарльза у суспільному житті.

Єо зазначив, що його метою також було звернутися до традицій королівського портрета, але таким чином, щоб відобразити монархію XXI століття і, передусім, «передати глибоку людяність» Чарльза.

Картина виконана олійним живописом, має розміри 2,8 на 2,2 м. Очікується, що вона буде виставлена в Drapers' Hall у лондонському Сіті — фінансовому районі столиці Британії — з кінця серпня.

Йео також є автором портретів колишнього прем'єр-міністра Британії Тоні Блера, британського телеведучого Девіда Аттенборо та оскароносної акторки Ніколь Кідман.

Джерело: Reuters, BBC, Jonathan Yeo