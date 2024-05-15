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Укрэнерго продлило аварийные отключения по всей Украине

Укрэнерго продлило аварийные отключения по всей Украине

15 мая 2024, 08:07
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З 6.40 до 9.00 диспетчерський центр «Укренерго» застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.


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Причина — збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів. Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності, — повідомили у компанії.

У вівторок енергетики повідомляли, що 15 травня для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби — з 00:00 до 24.00.

Источник: Ракурс


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