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Ракурс
россия снова вспомнила о переговорах на фоне обострения ситуации на пограничной Харьковщине

россия снова вспомнила о переговорах на фоне обострения ситуации на пограничной Харьковщине

15 мая 2024, 10:46
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росія знову згадала про переговори на тлі загострення ситуації на прикордонні Харківщини.


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Заява путіна про те, що переговори можливі без виведення російських військ — це торг, і на стіл він готовий покласти прикордоння Харківщини, а також сигналити, мовляв, якщо не захочете — піду в інших областях. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

росії бракує живої сили та техніки для наступу на Харків та Суми. А, отже, погрози російського режиму — це блеф, а наступ можливий лише у прикордонних територіях, каже Коваленко.

Він думає, що головна мета окупантів — розтягнути українські сили, щоб нібито мати змогу прорватися на сході.

Ключова наша задача — вистояти. Це завдання на цей рік. Зрозуміло, що ніяких переговорів не буде. Перемовини рф потрібні тільки для паузи і накопичення сил, — додав очільник ЦПД.

Источник: Ракурс


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