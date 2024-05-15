росія знову згадала про переговори на тлі загострення ситуації на прикордонні Харківщини

https://racurs.ua/ua/n195341-rosiya-znovu-zgadala-pro-peregovory-na-tli-zagostrennya-sytuaciyi-na-prykordonni-harkivschyny.html

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росія знову згадала про переговори на тлі загострення ситуації на прикордонні Харківщини.

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Заява путіна про те, що переговори можливі без виведення російських військ — це торг, і на стіл він готовий покласти прикордоння Харківщини, а також сигналити, мовляв, якщо не захочете — піду в інших областях. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

росії бракує живої сили та техніки для наступу на Харків та Суми. А, отже, погрози російського режиму — це блеф, а наступ можливий лише у прикордонних територіях, каже Коваленко.

Він думає, що головна мета окупантів — розтягнути українські сили, щоб нібито мати змогу прорватися на сході.