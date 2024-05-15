Во Львове прооперировали новорожденную в реанимационном кювезе

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У Львові медики місяць боролися за життя дівчинки. Хірурги прооперували новонароджену Єлизавету в реанімаційному кювезі, який забезпечував життєдіяльність дитини.

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Дівчинка народилася із вадою діафрагми, через яку кишківник, шлунок та ліва доля печінки перемістилися на місце її лівої легені. Також у неї діагностували кісту, яка займала половину черевної порожнини.

Про це повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.

Єлизавета — третя дитина у родині Митків зі Стрия на Львівщині. Мама дівчинки Оксана розповідає, оскільки мала досвід попередніх вагітностей, на 29 тижні відчула, що з дитиною щось не так. Жінка записалася на обстеження і там встановили, що в дівчинки є вроджена патологія — діафрагмальна грижа.

Через отвір у діафрагмі органи черевної порожнини дитини перемістилися у грудний простір. Так на місці лівої легені опинився кишківник, шлунок та ліва доля печінки.

Оксану скерували у Львівську дитячу лікарню святого Миколая. Там під час чергового огляду в дитини виявили ще одну патологію — кісту, яка швидко росла у черевній порожнині.

Єлизавета народилася на 37 тижні вагітності. За словами медиків, дитина потребувала негайної операції. Попри це лікарі не могли виконати втручання, бо немовля не дихало самостійно. Неонатологи під'єднали Єлизавету до апарату високочастотної вентиляції легень, операцію відклали на тиждень.

За тиждень після народження наші хірурги взялися оперувати Єлизаветку просто в реанімації — прямо в кювезі, який забезпечував життєдіяльність немовляти. Спершу видалили кісту, яка займала вже половину черевної порожнини. Потім органи із грудного простору повернули на місце — у черевну порожнину.

Під час третього етапу операції хірурги скорегували саму ваду — відновили м’язову перетинку діафрагми. Тож ліва легеня змогла повернутися на своє місце, розправилася та наповнилася повітрям, — йдеться у повідомленні.

Ще близько трьох тижнів дівчинку виходжували. Під час виписки Єлизавету з мамою зустріли старші сестри, тато та бабуся.