Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нацгвардейцы за час уничтожили 20 оккупантов в Харьковской области. Фото:

Нацгвардейцы за час «отминусовали» 20 оккупантов в Харьковской области (ВИДЕО)

15 мая 2024, 18:50
999

Російська окупанти після вторгнення на Харківщину зазнають серйозних втрат.


.

Ліквідовують росіян різні підрозділи, зокрема й нацгвардійці. Так, бійці другого окремого загону Центру спеціального призначення Національної гвардії «Омега» знищили штурмову групу ворога на Харківському напрямку. Про це 15 травня прес-служба Національної гвардії України повідомила у Telegram.

Зазначається, що за лише одну годину 20 російських загарбників перетворилися на «вантаж 200». По ворожих штурмовиках працювали оператори FPV-дронів та безпілотників-бомберів

Судячи зі спорядження та тактики дій — група була підготовлена. Майстерність наших пілотів ударних БпЛА не залишила їм шансів на виживання! — підписали гвардійці відео знищення ворога.

Нагадаємо, поблизу Новомихайлівки десантники 79-ї окремої Таврійської бригади знищили 11 одиниць ворожої техніки за одну спробу штурму. В цю атаку противник відправив 17 одиниць техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров