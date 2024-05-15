Нацгвардейцы за час уничтожили 20 оккупантов в Харьковской области. Фото:

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Російська окупанти після вторгнення на Харківщину зазнають серйозних втрат.

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Ліквідовують росіян різні підрозділи, зокрема й нацгвардійці. Так, бійці другого окремого загону Центру спеціального призначення Національної гвардії «Омега» знищили штурмову групу ворога на Харківському напрямку. Про це 15 травня прес-служба Національної гвардії України повідомила у Telegram.

Зазначається, що за лише одну годину 20 російських загарбників перетворилися на «вантаж 200». По ворожих штурмовиках працювали оператори FPV-дронів та безпілотників-бомберів

Судячи зі спорядження та тактики дій — група була підготовлена. Майстерність наших пілотів ударних БпЛА не залишила їм шансів на виживання! — підписали гвардійці відео знищення ворога.

Нагадаємо, поблизу Новомихайлівки десантники 79-ї окремої Таврійської бригади знищили 11 одиниць ворожої техніки за одну спробу штурму. В цю атаку противник відправив 17 одиниць техніки.