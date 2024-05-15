Аварийные отключения света были введены в Украине. Фото:

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Аварійці відключення світла запровадили в Україні у середу ввечері, 15 травня.

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З 19.25 до 22.00 запроваджено контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. А з 00.00 та упродовж 16 травня по всій державі для населення та бізнесу діятимуть планові обмеження — електроенергію вимикатимуть погодинно. Про це 15 травня «Укренерго» повідомило у Facebook.

Енергетики запевняють, що це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною. Зазначається, що до обленерго вже довели ліміти споживання для кожного регіону. Дізнатися про графіки відключень можна на сайтах обленерго.

Причиною обмежень в «Укренерго» називають збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Наголошують, що потужностей українських електростанцій недостатньо через російські атаки.

Нагадаємо, в українському уряді заявляли, що підняття цін на світло для населення в Україні у 2023 році позитивно вплинуло на енергосистему, бо це дозволило збалансувати енергосистему й провести необхідні ремонти. Урядовці наголосили, що все це дало можливість безпечно та стало пройти опалювальний сезон.