Користь від підвищення тарифу на світло пояснили в Міненерго. Фото:

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Підняття цін на світло для населення в Україні у 2023 році позитивно вплинуло на енергосистему.

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Зростання тарифів дозволило збалансувати енергосистему, яка отримала 3 ГВт. Це дозволило збалансувати систему між попитом та пропозицією. Також були проведені необхідні ремонти. Все це дало можливість безпечно та стало пройти опалювальний сезон. Про це заступник міністра енергетики Микола Колісник 28 квітня заявив в ефірі телемарафону.

Також причина подорожчання вплинула на те, що українське населення почало ощадливо використовувати електроенергію.

Це совокупність дій. Перш за все була змога збалансувати економічно суб'єктів ринку електричної енергії, за рахунок чого в них була фінансова спроможність здійснити заходи щодо відбудови, підготовки до опалювального сезону, провести належним чином ремонту кампанію, зокрема ремонт пошкодженого обладнання від попередніх обстрілів, — розповів чиновник.

Нагадаємо, 26 квітня Кабінет міністрів України продовжив пільгову ціну на електроенергію для українського населення до 31 травня. Вартість електрики для побутових користувачів залишається незмінною — 2 грн 64 коп. за кВт.