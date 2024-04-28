Розвідка вказала причину скасування заходів до 9 травня. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n194810-chomu-rf-skasuvala-zahody-do-9-travnya-poyasnyla-brytanska-rozvidka.html

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Паради до 9 травня та ходу «Безсмертного полку» в росії скасували другий рік поспіль.

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Традиційний для путінського режим марш скасували, але фотографії загиблих родичів диктатура запропонувала вивішувати на автомобілях та в громадських місцях. Це робитимуть на території країни-агресора з 1 по 11 травня. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії за 28 квітня.

А паради до 9 травня ворог вирішив не проводити у Брянській, Псковській, Бєлгородській, Рязанській та Курській областях. Британська розвідка вважає, що росіяни бояться українських атак. Бо у 2023 році за тиждень до 9 травня над Кремлем вибухнув БпЛА.

Також у зведенні зазначається, що цього року перед Днем перемоги запланована інавгурація російського диктатора володимира путіна, яка повинна відбутися 7 травня.

На розрахунок російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України, — додали в розвідці.

Нагадаємо, у квітні розвідка Великої Британії повідомляла, що російська медична система продовжує деградувати через війну проти України та мобілізацію і Москва через брак лікарів змушена шукати в африканських країнах некваліфікованих медиків.