рф через нестачу медиків набирає лікарів з Африки. Фото:

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Країна-агресор росія набирає медиків з Африки через брак лікарів на війні.

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Російська медична система продовжує деградувати через війну проти України та мобілізацію. Через це Москва змушена шукати в африканських країнах некваліфікованих медиків. Про це Міністерство оборони Великої Британії 8 квітня повідомило у соцмережі Х.

Як зазначається у зведенні, основні ресурси та фінансові зобов’язання Москви щодо підтримки війни негативно впливають на низку цивільних секторів, що обслуговують російське населення. Упродовж всього 2024 року кількість медпрацівників у росії продовжує скорочуватися.

Залучення медперсоналу ззовні з обмеженою перевіркою кваліфікації створює потенціал для деградації клінічної практики, — наголошують у відомстві.

Британці вказують, що деякі медичні працівники перейшли працювати у приватний сектор заради кращих умов та зарплати. Інші лікарі змушені були тікати з росії, щоб уникнути призову.

У Центрі аналізу європейської політики заявили, що для вирішення цієї проблеми росія набирає співробітників з Африки. При цьому ці лікарні не мають жодних підтверджень своєї кваліфікації.

Нагадаємо, країна-агресор росія набирає солдатів після створення Ленінградського військового округу, бо більша частина військ, як і раніше, задіяна у війні проти України. Однак Кремль стикнеться з дилемою, чи залишати нові підрозділи на місця дислокації, чи відправити їх на війну.