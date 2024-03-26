рф може перекинути в Україну солдатів з нового Ленінградського округу. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193722-rf-moje-perekynuty-v-ukrayinu-soldativ-z-novogo-leningradskogo-okrugu-rozvidka.html

Ракурс

Країна-агресор росія набирає солдатів після створення Ленінградського військового округу.

.

Так, з’явилися оголошення про набір персоналу в новий 44-й армійський корпус у Лузі, у нещодавно створеному Ленінградському військовому окрузі. Москва докладає зусиль щодо збільшення своїх сил на північному заході рф, бо більша частина військ, як і раніше, задіяна у війні проти України. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії за 26 березня.

Іноземна розвідка зазначає, що Кремль стикнеться з дилемою, чи залишати нові підрозділи на місця дислокації, чи відправити їх на війну.

Раніше новостворені підрозділи були негайно перекинуті в Україну, і майже напевно необхідність продовження операцій перешкоджає ширшим амбіціям росії щодо розширення збройних сил, — наголошують британці.

Нагадаємо, російська федерація зіштовхнулася з проблемами під час створення двох нових армій, які міністр оборони рф Сергій Шойгу планував сформувати навесні 2024 року. Британська розвідка заявила, що Москва зіштовхнулася з проблемами щодо нестачі нової техніки та інфраструктури.