Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Самолет МиГ-31, фото: Wikimedia Commons
Два МиГ-31, С-400 и склад с топливом уничтожены в результате ракетной атаки в Крыму — СМИhttps://racurs.ua/n195373-dva-mig-31-s-400-i-sklad-s-toplivom-unichtojeny-v-rezultate-raketnoy-ataki-v-krymu-smi.htmlРакурс
ЗРК С-400, два літаки МіГ-31 та склад пально-мастильних матеріалів на військовому аеродромі «Бельбек» були вражені напередодні внаслідок ракетної атаки, здійсненої у ніч із 14 на 15 травня.
.
Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах окупованого Криму.
За інформацією видання, у ніч на 15 травня:
- внаслідок атаки по аеродрому «Бельбек» було знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, також згорів склад пально-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських військовослужбовців;
- згодом, ближче до ранку, ракета вдарила по ЗРК С-400 «Тріумф» вже в районі села Вишневе, який після атаки спалахнув. Двоє військових загинули, ще двоє отримали поранення.