Самолет МиГ-31, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n195373-dva-mig-31-s-400-i-sklad-s-toplivom-unichtojeny-v-rezultate-raketnoy-ataki-v-krymu-smi.html

Ракурс

ЗРК С-400, два літаки МіГ-31 та склад пально-мастильних матеріалів на військовому аеродромі «Бельбек» були вражені напередодні внаслідок ракетної атаки, здійсненої у ніч із 14 на 15 травня.

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Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах окупованого Криму.

За інформацією видання, у ніч на 15 травня: