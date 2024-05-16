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Літак МіГ-31, фото: Wikimedia Commons
Два МіГ-31, С-400 та склад з паливом знищені внаслідок ракетної атаки у Криму — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n195373-dva-mig-31-s-400-ta-sklad-z-palyvom-znyscheni-vnaslidok-raketnoyi-ataky-u-krymu-zmi.htmlРакурс
ЗРК С-400, два літаки МіГ-31 та склад пально-мастильних матеріалів на військовому аеродромі «Бельбек» були вражені напередодні внаслідок ракетної атаки, здійсненої у ніч із 14 на 15 травня.
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Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах окупованого Криму.
За інформацією видання, у ніч на 15 травня:
- внаслідок атаки по аеродрому «Бельбек» було знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, також згорів склад пально-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських військовослужбовців;
- згодом, ближче до ранку, ракета вдарила по ЗРК С-400 «Тріумф» вже в районі села Вишневе, який після атаки спалахнув. Двоє військових загинули, ще двоє отримали поранення.