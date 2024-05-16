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Ракурс
Рашисты обстреляли угледобывающее предприятие в Донецкой области

Россияне ударили по угледобывающему предприятию — шестеро горняков ранены

16 мая 2024, 13:44
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Російські загарбники сьогодні, 16 травня, вранці здійснили обстріл одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині.


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Внаслідок обстрілу поранено шістьох шахтарів. Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

Зазначається, що усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Також обстрілом пошкоджено будівлю адміністративно-побутового комплексу підприємства, — вказано в повідомленні.

Народний депутат Михайло Волинець на своїй Фейсбук-сторінці зазначив, що подія сталася у Покровському районі Донецької області.

Источник: Ракурс


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